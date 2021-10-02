إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 12 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 245

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1362

– عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12

– حالات وفاة: 2

وأشار التقرير الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070”.