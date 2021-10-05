إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/Covid-19:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 368
AstraZeneca: 384
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 212 فحصًا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 5
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1369 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11
– حالات وفاة: 1
وأشار البيان إلى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الإثنين إلى الجمعة.
– رقم الهاتف: 01832070