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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

28 - نوفمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 13 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت بمركز لقاح كوفيد 19: Pfizer: 78 وAstraZeneca:664
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 232
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 29
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1410
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13
– حالات وفاة: 0

وأشار التقرير الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

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