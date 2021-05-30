إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد داخله، وقد جاء فيه:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 221.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1178.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.
– حالات وفاة: 0.