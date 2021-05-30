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إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري الجامعي

30 - مايو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد داخله، وقد جاء فيه:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 221.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1178.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.

– حالات وفاة: 0.

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