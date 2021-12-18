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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

18 - ديسمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن مستجدات فيروس كورونا Covid-19، وجاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز اللقاح: Pfizer 318 وAstraZeneca 468.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 221 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 49

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1447 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28

– حالات وفاة: 0

ولفت التقرير الى ان مركز لقاح كوفيد- 19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس، على الرقم 01832070.

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