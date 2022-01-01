إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، بأن لديه 43 مصابا بالفيروس وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 270 فحصا
– عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس: 10
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة:1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1477 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24، وحالتا وفاة.
وأشار التقرير الى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس، على رقم الهاتف 01832070.