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إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

28 - مارس - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

  • – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 268.
  • – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.
  • – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.
  • – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
  • – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1058.
  • – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.
  • – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
  • – حالات وفاة: 1.

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