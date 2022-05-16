إليكم آخر نتائج "التيار" و"الطاشناق"!

أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات فوز مرشحي تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق) بعشرين مقعداً نيابياً، موزعين على الشكل التالي:

سامر التوم (بعلبك)

سليم عون (زحلة)

غسان عطالله (الشوف)

فريد البستاني (الشوف)

سيزار أبي خليل (عاليه)

نيكولا الصحناوي (بيروت الاولى)

هاغوب ترزيان (بيروت الأولى)

الان عون (بعبدا)

ابراهيم كنعان (المتن)

الياس بو صعب (المتن)

هاكوب بقرادونيان (المتن)

ندى البستاني (كسروان)

سيمون ابي رميا (جبيل)

جبران باسيل (البترون)

شربل مارون (البقاع الغربي)

جيمي جبور (عكار)

اسعد ضرغام (عكار)

محمد يحيى (عكار)

ادكار طرابلسي (بيروت الثانية)

جورج بوشكيان ( زحلة)