إليكم أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

▪️النهار

_أقدم حراس نائب سابق على اطلاق النار على مسيّرة مجهولة كانت تحلق فوق منزله وفق ما أفاد هؤلاء.

شكت بلديات من منظمات وجمعيات تتصل بها وتطلب الاطلاع على بياناتها وموازناتها تحت عنوان الحق في الوصول الى المعلومات، وذلك من دون اي مسوغ قانوني او اذن من وزارة الداخلية، وتتخوف من ان تستخدم المعلومات في غير مكانها الصحيح.

_قال نائب بقاعي أن لا احد يملي عليه من يستقبل من سياسيين وشخصيات وبماذا يصرح. وقال في مجلس: “ان الناس هم اصحاب الحق في من يختارون في الانتخابات المقبلة. وليس من يبيع الماكينات الانتخابية على غرار ما حصل في الدورة الاخيرة. وليكن البقاع وكل المناطق مفتوحة امام الجميع”.

_أثار تسجيل صوتي لنائب “قواتي” غضب مسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي لان الاول تناول تاريخ آل جنبلاط في الجبل بطريقة اساءت اليهم. في المقابل تم تسريب تسجيل صوتي لنائب ووزير سابق في الاشتراكي يقول في حفل في دارته ان الخطأ الاستراتيجي لحزبه كان في التحالف مع “القوات اللبنانية” وقوى اخرى من الخط نفسه.

_غابت الاحزاب عن دعم نشاطات الأندية والروابط والجمعيات في مهرجاناتها الصيفية، بذريعة عدم توافر الاموال وتم التركيز على المغتربين اللبنانيين، حيث غطى كثيرون منهم تلك التكاليف.

_توقف العمل في مرفأ بيروت قبل يومين لان السيارات المخصصة لنقل الاموال المحصلة الى مصرف لبنان لم يتم دفع التأمين السنوي لها وتكدست الاموال في الغرف المخصصة لها في المرفأ.

*▪️الجمهورية*

_حذر مرجع سياسي من دور محتمل للعملاء على الأرض في مساعدة إحدى الجهات المعادية على تنفيذ عملياتها الميدانية.

_يرى نائب يعمل من ضمن الحراك الرئاسي أن بعض القوى السياسية لا تريد إنتخاب رئيس للجمهورية حالياً بانتظار قرار خارجي.

_قال ديبلوماسي إن اليوم التالي لحرب غزة هو تعليق المواجهة العسكرية ولكن استمرار المواجهة السياسية ونصح اللبنانيين بعدم انتظار اليوم التالي وترتيب شؤونهم بما يخدم مصالحهم

*▪️اللواء*

_كاد إنقطاع التيار الكهربائي في مطار بيروت صبيحة أول أمس أن يعطّل الحركة الجوية إقلاعاً وهبوطاً لولا خطة الطوارئ التي نفذتها شركة «الميدل إيست»، وتدخُّل رئيس الحكومة السريع لإستدراك تداعيات المشكلة قبل إستفحالها!

_إستغرب رجل أعمال خليجي حملة التشويش التي يتعرض لها بهاء الحريري من بعض الإعلام قائلاً:يعبدون من سرقوا أموالهم وخرّبوا الدولة، وينتقدون من يحاول أن ينير شمعة في نفق الأزمات اللبنانية!

_ضاعت مسؤولية تنفيذ بعض المشاريع الملحَّة بين مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان رغم أن تمويلها متوفر من مصادر أجنبية وتم تحويل المبالغ إلى الحكومة اللبنانية!

*▪️البناء*

_تساءلت مصادر إقليميّة عن أسباب الموقف المتشدّد الذي أطلقه زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ضد السعوديّة بعد اتهامها بالوقوف وراء نقل المصارف من صنعاء إلى عدن مهدداً باستهداف مطارات ومنشآت سعودية. وقالت المصادر يبدو أن للأمر علاقة بالمفاوضات الجارية حول مستقبل اليمن وخطأ التقدير السعودي لكيفيّة التعامل مع أنصار الله بعد حرب غزة وتغيير المعادلات الإقليمية لصالحهم أو أن الأمر كان بمثابة جس نبض سعوديّ جاء الرد عليه بهذه القوة قطعاً لدابر الدخول في حسابات خاطئة.

_قال خبراء ماليون إن إعلان المملكة العربية السعودية عدم تجديد اتفاق تسعير بيع نفطها بالدولار الأميركي بما يفتح لها فرص التعاون مع أسواق عالميّة كالسوق الصيني الضخم الذي يرفض تسعير النفط بالدولار يشكّل تمرداً سياسياً كبيراً على السياسات الأميركيّة ويمثل أقوى ضربة يمكن للدولار أن يتلقاها في ظل تراجع سياسيّ في المكانة الأميركيّة عالمياً وتبؤّ الصين المكانة الأولى في اقتصادات العالم هذا العام بفارق 20% عن حجم الاقتصاد الأميركي بما يفتح الآفاق على متغيّرات في محافظ ائتمانيّة كبرى قد تلجأ إلى سلة عملات مكان الدولار أو تحتمي باللجوء إلى الذهب بدلاً من الدولار ما يزيد الأزمة تعقيداً.

*▪️الأنباء*

_مرة جديدة يثبت قطاع الكهرباء، الذي يعمل منذ سنوات بالحد الأدنى، أنه محكوم بسياسات “الترقيع” ولا يزال يحمّل البلد الفاتورة الأغلى.