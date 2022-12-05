إليكم أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء

التأم مجلس الوزراء في السرايا الحكوميّة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اكتمال النصاب قبل ظهر اليوم الإثنين 5/12/2022.

وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة علي حمية.

وتمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

كما أقرّت الحكومة المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدّر بضعفي الراتب.

كذلك تمّت الموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة “أوجيرو”.