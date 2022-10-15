إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

تؤثر كتل هوائية رطبة فوق تركيا وشرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط امطار اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وترتفع غدا الاحد والاثنين وتنخفض من جديد الثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢١ درجة.

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الاحد : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٥٠٪ امطار رعدية محلية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاثنين : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار رعدية محلية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س