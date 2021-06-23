إليكم أحوال طقس اليوم والايام المقبلة

ما زال طقس معتدل يؤثر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وجو مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما يتحول الطقس الى صيفي حار اعتيادي بدءاً من يوم الجمعة والحرارة ثلاثينية نهاراً… في التفاصيل:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

٢- الجو : يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة احياناً ٢٠-٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الخميس: تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الجمعة : تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع أيضاً والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.