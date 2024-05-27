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إليكم أخبار الطقس حتى يوم الأربعاء

منذ 22 دقيقة
الطقس الحار

الطقس الحار

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تتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة ومغبرة، مما يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، حيث يترافق هذا الطقس مع رياح قوية من الجبال والشرق، مع احتمال تساقط أمطار محلية في المناطق الجبلية والشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.

وتتراجع الحرارة ليلاً مع استمرار الأجواء المغبرة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء القادم.

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة ومغبرة، ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى حار وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ويترافق الطقس أيضاً مع رياح قوية جبلاً وشرقاً، مع احتمال تساقط امطار موحلة جبلاً وشرق وشمال شرق البلاد.

وتنكفئ الكتل الحرة ليلاً لتعود وتنخفض درجات الحرارة غداً الثلاثاء مع بقاء الجو مغبر حتى الاربعاء

    المصدر :
  • وكالات

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