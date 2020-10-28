إليكم أسعار تعرفات المولدات الكهربائية عن شهر تشرين الاول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الاول هو: 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات:

– قدرة 5 أمبير: 20,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 30,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 40,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

وتضاف 5,000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

واكدت في بيان، ان هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) لشهر تشرين الاول البالغ 15142 ل.ل. وذلك بعد احتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.

ولفتت الى ان هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14/12/2011 بشأن لتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلن عنها في 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

واشارت الى إضافة نسبة 10 في المئة على التسعيرة المعتمدة، في حال وجود المولد بمنطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبا حول تسعيرة تشرين الاول 2020 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.