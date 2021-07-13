إليكم أسماء البعثة اللبنانية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية مؤتمراً صحفياً عصر اليوم الثلاثاء 13 تموز الحالي قدّمت في خلاله البعثة اللبنانية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ال32 التي تستضيفها اليابان طوكيو ٢٠٢٠ خلال الفترة من 23 تموز الحالي ولغاية 8 آب المقبل.

وحضر المؤتمر الصحفي وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان ورئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس البعثة المهندس مازن رمضان واللواء سهيل خوري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الاسيوي والمكتب التنفيذي لالعاب البحرالابيض المتوسط الى جانب نائبي اللجنة الاولمبية السابقة السيدين جورج زيدان وسليم الحاج نقولا إلى رؤساء وممثلي الإتحادات الرياضية ورجال إعلام.

البداية مع النشيدين الوطني والأولمبي الوطني إفتتاحاً ثم ترحيب من المستشار الإعلامي للجنة حسان محيي الدين بعدها كلمة الوزيرة اوهانيان التي خاطبت افراد البعثة بأنهم هم الذين تحدوا كل الظروف الصعبة من اجل ان يكونوا صورة لبنان والرسالة الحقيقية وهم سفراء لبنان يجاهدون ليس لاجل مناصب وتحقيق احلامهم وانما من اجل الشعب اللبناني.

بعدها كانت كلمة الدكتور جلخ الذي أشار إلى أن هذا اللقاء ينعقد تحت عنوان الرياضة حيث المباديء والقيم السامية مؤكداً الإيمان بضرورة وهمية المشاركة في هذا الحدث الذي ينافس فيه أبطل وبطلات العالم في أكبر تجمع بشري سعياً لتحقيق النتائج المشرّفة وإنتزاع الميدالية الأولمبية وهو أيضاً مناسبة تسعى الدول لتأكيد صفة الزعامة والريادة الرياضية. ولفت إلى أن أولمبياد طوكيو 2020 شكّل تحدّياً للدولة المنظمة جراء وباء كورونا وفرض التأجيل لمدة عام وخلاله كابدت الدول ومن بينها لبنان على صعيد تحضيرات منتخباتها ولاعبيها لأجل مشاركة جيدة جداً مشيراً إلى التحديات المحلية على كافة المستويات الصحية والإقتصادية والمالية لجهة الإعداد والتحضير لكن الإرادة والمتابعة اليومية كانت حاضرة وناشطة من جانبنا في اللجنة الأولمبية بإشراف الأمين العام للجنة العميد حسان رستم ورئيس البعثة المهندس مازن رمضان إضافة إلى الدعم الذي قدم الى المنتخب الاولمبي المنح المالية للاعبين واللاعبات والتي بلغت أرقامها عشرات الآلاف من الدولارات من ضمن برامج صندوق التضامن الأولمبي وأيضاً من صندوق التضامن الوطني.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية بأن زمن المشاركة لأجل المشاركة قد ولّى ودخلنا عصر التحدّي وهو المشاركة لإجل الميدالية وهنا الطموح مشروع طالما لدينا كفاءات وقدرات تنافس بعزيمة وإصرار داعياً لاعبي ولاعبات البعثة إلتزام الجدية وبذل الجهد وتقديم الأداء المشرّف مشدداً على المعيار الأخلاقي وإحترام الخصم وحسن التمثيل للوطن وإظهار صورته الحقيقية .ثم أذاع الدكتور جلخ أسماء البعثة اللبنانية وهي جاءت على النحو التالي :

-رئيس البعثة : المهندس مازن رمضان

-معالج فيزيائي: إلياس بو أنطون

-رماية : اللاعبة راي باسيل وكلّفت بحمل العلم اللبناني في الإفتتاح، المدرب الإيطالي ماركو بونتي ، ناهي باسيل (إداري)

-جودو : اللاعب إلياس ناصيف، المحامي فرنسوا سعادة ( إداري)، المدرب فرنسوا جونيور سعادة

-سباحة : السباح منذر كبارة ، السباحة غابرييلا دويهي، المدرب إيلي بطرس، رولا ناطور (إداري)

-رفع أثقال : الرباعة محاسن فتوح، المدرب حسان القيسي، خضر مقلّد( إداري )

-ألعاب قوى : العداء نور الدين حديد ، المدرب جورج عساف، فيليب بجاني (إداري)

كما يحضر حفل إفتتاح الألعاب الأولمبية رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم بدعوة خاصة من اللجنة المنظمة للألعاب.من جانبه رئيس البعثة عضو اللجنة التنفيذية المهندس مازن رمضان كانت له كلمة عرض فيها لمراحل المتابعة مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بمراسلات يومية وملاحقة العديد من التفاصيل المتعلّقة بشؤون اللاعبين واللاعبات المتواجدين في لبنان والخارج متوقفاً عند التحديات ذات الصلة بموضوع كورونا والتشديد على توفير الفحوصات وأخذ اللقاحات ضمانأ لسلامة افراد البعثة .

وأمل المهندس رمضان أن توفّق هذه البعثة التي واجهت شتى التحديات من القيام بشرف المشاركة على أكمل وجه مؤكّدا العمل اليومي الدؤوب من جانبه في طوكيو لتوفير أفضل الظروف والمناخات التي تساعد على نوعية ومستوى الأداء الفني شاكراً للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية ما وفّرته من إجراءات وتسهيلات وللاعبين واللاعبات إلتزامهم التوجيهات والإرشادات.