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إليكم أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الصيادلة

28 - نوفمبر - 2021
نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

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فاز تجمع “نقابتي سندي” بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصل “الصيادلة ينتفضون” على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع “نقابة الضمير المهني”.

وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من 11 عضواً بحسب اللوائح على الشكل الآتي:

فادي حديب (نقابة الضمير المهني)
زياد الحج شحادة (نقابة الضمير المهني)
نجيب محفوض (نقابة الضمير المهني)
بسام حنيني (نقابة الضمير المهني)
جو سلوم (نقابتي سندي)
عبد الرحمن مرقباوي (نقابتي سندي)
سهيل الغريب (نقابتي سندي)
كارول ديب (نقابتي سندي)
مروى الجمل (نقابتي سندي)
محمد جابر (نقابتي سندي)
فرج سعادة (الصيادلة ينتفضون)

عضوية صندوق التقاعد (عدد 4)

فادي نصرالدين (نقابة الضمير المهني)
حسين فرحات (نقابتي سندي)
جورجينا نعمة الله (نقابتي سندي)
احسان كركي (الصيادية ينتفضون)

المجلس التأديبي أعضاء (2)

فيرا حيدر
بهيا فاضل

وكان قد أعيد فتح صناديق الاقتراع في نقابة الصيادلة من الخامسة حتّى الثامنة مساءً لانتخاب نقيب بين المرشحين جو سلوم وفرج سعادة.

كما أقفلت في الثانية من بعد الظهر صناديق الاقتراع في نقابة الصيادلة وكان الإقبال على التصويت قد أصبح خجولاً بسبب سوء التنظيم وعند الانتهاء من فرز الأصوات والإعلان عن الأعضاء الفائزين سيبدأ التصويت لمنصب النقيب.

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