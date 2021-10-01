الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم إصابات ووفيات كورونا في لبنان

1 - أكتوبر - 2021
كورونا - لبنان

كورونا - لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    السوبرماركات
    ابتداء من هذا التاريخ.. السوبرماركت ستتوقف عن قبول بطاقات اللولار
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    ​وزير السياحة غير مطمئن: هنا ستظهر المشاكل الإقتصادية
    المرتضى: طائر الفينيق يتفوق على التنين الصيني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟