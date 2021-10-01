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أخبار لبنان
إليكم إصابات ووفيات كورونا في لبنان
1 - أكتوبر - 2021
كورونا - لبنان
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة في لبنان.
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