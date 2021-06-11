إليكم اسماء المستشفيات ومراكز التلقيح خلال ماراتون فايزر

وزعت وزارة الصحة اسماء المستشفيات والمراكز لتلقي اللقاح، خلال ماراتون فايزر الثالث، الذي تنظمه يومي السبت والاحد في 12 و13 الحالي “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح” لعمر 55 عاما وما فوق، بالإضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.

وتنظم وزارة الصحة العامة ماراتون فايزر الثالث، “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، يومي السبت والأحد في 12 و13 الحالي في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء”.