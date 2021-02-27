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إليكم البلدات الثلاث التي سجلت أعلى نسب الإصابة بكورونا

27 - فبراير - 2021
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن ‘تسجيل 3100 إصابة جديدة بكورونا, و42 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة،

  • حلت في المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 118 إصابة
  • تليها في المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا): 82 إصابة
  • وفي المرتبة الثالثة: بعلبك (قضاء بعلبك) 73 إصابة.

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