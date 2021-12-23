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إليكم البلدان التي ستفتح أقلام الاقتراع في انتخابات 2022

23 - ديسمبر - 2021
صندوق الاقتراع

صندوق الاقتراع

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ستفتح أقلام للاقتراع بالخارج للانتخابات النيابية في العام 2022، في 60 بلداً، أي بزيادة 20 بلد عن الانتخابات السابقة.

والبلدان هي:

أميركا الشمالية: كندا، الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك
اميركا الجنوبية: البرازيل، فينزويلا، كولومبيا
القارة الاوقيانية: اوستراليا فقط
اوروبا: فرنسا، المانيا، بريطانيا، السويد، بلجيكا، سويسرا، إيطاليا، اسبانيا، هولندا، قبرص، الدنمارك، رومانيا، اليونان، أوكرانيا، روسيا، النمسا، ايرلاندا، هنغاريا، بولندا، لوكسومبورغ
اسيا والدول العربية: الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر. الكويت، سوريا، تركيا، عمان، مصر، ايران، البحرين، الأردن، العراق،
افريقيا: المغرب، ساحل العاج، نيجيريا، غانا، الغابون، كونغو، السينغال، الكونغو الديموقراطية، بينين، توغو، زامبيا، جنوب افريقيا، ليبيريا، غينيا، انغولا، مالي، بوركينا فاسو، الكاميرون.

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