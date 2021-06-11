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إليكم البيان الرسمي للجيش حول المتفجرات المضبوطة في برج حمود

11 - يونيو - 2021
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 11 /6 /2021 عثرت دورية من مديرية المخابرات داخل محل مهجور في منطقة برج حمود بالمتن على أجسام مشبوهة وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبير المتفجرات أنها عبارة عن كمية من مادة (تي ن تي) و(الديناميت) وصواعق عادية وكهربائية وفتيل تفجير وهي قديمة العهد من مخلفات الحرب وغير صالحة للتفجير، كما تم ضبط عدد من البراميل التي تحتوي على مادة الأسيد أسيتيك ومواد كيميائية أخرى تستخدم في بعض الصناعات الغذائية وفي المجال الطبي وهي لا تشكل خطراً على السلامة العامة.

وقد عمل المعنيون على إزالتها من المكان وبدأت الشرطة العسكرية تحقيقاتها”.

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