إليكم البيان السعودي الرسمي ردا على تصريح وهبه

نددت الخارجية السعودية بشدة بعد ظهر اليوم، بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج.

واعلنت الخارجية السعودية استدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة استنكارا لإساءات وزير الخارجية، وقد سلّمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة، معتبرة اياها تطاولا على المملكة وشعبها.

وجاء في بيان الخارجية السعودية :

“إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.”