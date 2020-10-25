إليكم التقرير اليومي لـمستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 31 حالة حرجة، ووفاة شخص.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 288.

– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 584.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31.

– حالات وفاة: 1.