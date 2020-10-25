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إليكم التقرير اليومي لـمستشفى رفيق الحريري

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 7:06 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 31 حالة حرجة، ووفاة شخص.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 288.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 584.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31.
– حالات وفاة: 1.

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