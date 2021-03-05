الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم التقرير اليومي لمستشفى الحريري ... 53 حالة حرجة

5 - مارس - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 62.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 412 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 25.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1002 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.

– حالات وفاة: 2.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    المساعدون القضائيون: دوامنا في العدليات الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع
    النائب السابق عماد الحوت
    الحوت: ملف التأليف عالق عند رئيس الجمهورية
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية