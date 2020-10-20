استمع لاذاعتنا

إليكم التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري

منذ 38 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 548 فحص
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 575 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 1

المزيد من أخبار لبنان

جمعية المودعين اللبنانيين
جمعية المودعين تحذر منتحلي اسم الجمعية على صفحات التواصل الاجتماعي
السفارة الفرنسية في بيروت
تسجيل اصابات بكورونا في السفارة الفرنسية … فهل أصيبت السفيرة؟
وزيرة الدفاع في إجتماع حول مسألة إكتظاظ السجون في ظل وباء كورونا
إليكم آخر المستجدات في مسألة اكتظاظ السجون اللبنانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار - الليرة
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع باستقرار مقلق… العين على الاستشارات؟
سحب صنارته ليجد "وحشاً"
بالفيديو: سحب صنارته ليجد “وحشاً”
الكمون المغلي
فوائد صحية مذهلة للكمون المغلي