الجمعة 16 شوال 1442 ﻫ - 28 مايو 2021
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إليكم التوصيات الجديدة للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكورونا
منذ 55 دقيقة
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صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا سلسلة تدابير جديدة.
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