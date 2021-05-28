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إليكم التوصيات الجديدة للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكورونا

منذ 55 دقيقة
التعبئة العامة

التعبئة العامة

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صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا سلسلة تدابير جديدة.

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