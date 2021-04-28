إليكم الجدول الأسبوعي لسعر الخبز... هل ارتفعت الأسعار؟

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح والخبز حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، ومنعاً لأي ارباح غير مبررة في صالات الأفران، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 960 غرام بسعر 2.500ل.ل. (الفان وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 385 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 960 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الف وسبعمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 385 غرام

بسعر 1.750ل.ل. (الف وسبعمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.