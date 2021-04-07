الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم الجدول الأسبوعي لسعر ربطة الخبز

7 - أبريل - 2021
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: “اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول قرارا حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستنادا لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 920 غرام كحد أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى.
– ربطة حجم وسط: زنة 440 غرام كحد أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الدكتور فراس أبيض
وزير الصحة: الضغط على المستشفيات يعني توجيهها نحو الإفلاس
جبران باسيل
التيار يصعدّ بوجه ميقاتي.. "صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون رجل دولة"!
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب ايهاب مطر
النائب ايهاب مطر يكشف عن مبادرة لعقد لقاء جامع للنواب السنة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه