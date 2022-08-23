إليكم الزيادة المتوقعة على سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم

أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ألّا فوضى في القطاع لأنّ البضاعة موجودة، إنما هناك قرار من مصرف لبنان ووزارة الطاقة برفع الدعم تدريجاً عن البنزين ويجري تنفيذه.

ورجّح شمّاس، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، زيادة بنحو 70 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين في حال رفع الدعم وبقاء دولار السوق السوداء على ما هو عليه.

ولفت إلى أنه عند حصول التسعير بالدولار كلياً، ستتأثر جعالة أصحاب المحطات بسعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين وبالتالي سترتفع، مع العلم أنّ كلفة تشغيل المحطات ازدادت في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء والاعتماد على المولّدات الكهربائية.