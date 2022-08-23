الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم الزيادة المتوقعة على سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم

منذ 33 دقيقة
ارتفاع أسعار البنزين في لبنان

ارتفاع أسعار البنزين في لبنان

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ألّا فوضى في القطاع لأنّ البضاعة موجودة، إنما هناك قرار من مصرف لبنان ووزارة الطاقة برفع الدعم تدريجاً عن البنزين ويجري تنفيذه.

ورجّح شمّاس، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، زيادة بنحو 70 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين في حال رفع الدعم وبقاء دولار السوق السوداء على ما هو عليه.

ولفت إلى أنه عند حصول التسعير بالدولار كلياً، ستتأثر جعالة أصحاب المحطات بسعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين وبالتالي سترتفع، مع العلم أنّ كلفة تشغيل المحطات ازدادت في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء والاعتماد على المولّدات الكهربائية.

    المزيد من أخبار لبنان

    سفارة لبنان في أوكرانيا
    سفارات لبنان بلا أوراق.. ورواتب الدبلوماسيين متوقفة
    وزير البيئة ناصر ياسين
    بعد انهيار جزء من الصوامع... ياسين: الغبار انسحب وارتدوا كمامة!
    الطقس
    كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟