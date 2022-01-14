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إليكم السعر الجديد لربطة الخبز

14 - يناير - 2022
من أحد مخابز لبنان

من أحد مخابز لبنان

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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بيان جاء فيه: “تزامناً مع انخفاض الدولار واسعار المحروقات، وحرصاً على قوت اللبنانيين، قرر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة”.

وأضاف البيان, “لتصبح الأسعار كالآتي: 350 غراماً بـ 5500 ليرة، 830 غراما بـ9000 ليرة، و1.75 غراما بـ11000 ليرة”.

وتابع, “لهذه الغاية، أصدر سلام اليوم قرارين، الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى”.

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