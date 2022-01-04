الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 4 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً

منذ 11 ساعة
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

A A A
طباعة المقال

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:

– عيناتا – الارز
– عيون السيمان – حدث بعلبك
– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– الهرمل – سير الضنية.

يذكر أنه لا يزال طقس متقلب يؤثر على لبنان في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة مع عودة الاستقرار التام يوم الخميس. وتشير التوقعات الى عودة الطقس الشتوي بعد العاشر من الشهر الحالي.

الثلاثاء: طقس متقلب يتحول الى غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة ترتفع قليلا وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

– الأربعاء: طقس متقلب غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    عملية سطو مسلح (تعبيرية)
    “كما في الأفلام”.. عملية سطو جنوب لبنان على مبلغ “ملياري ليرة لبنانية”!!
    تزايد حالات كورونا في لبنان بشكل كبير
    إصابات كورونا في لبنان تتجاوز حاجز الـ”5000″.. إليكم التفاصيل
    عناصر من قوى الأمن
    مداهمة فندق في “أدما” وتوقيف شبكة خطيرة لأعمال “الدعارة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
    الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ نصر الله: يا كاذب العصر
    ألم الرقبة
    تحذير طبي.. ألم الرقبة قد يدل على أمراض خطيرة!!
    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    ميقاتي يشن هجوماً على نصر الله.. “بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين”