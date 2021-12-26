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إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:39 مساءً
الطقس

الطقس

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أوضحت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً: عيناتا ـ الأرز، كفردبيان ـ حدث بعلبك، المنيطرة ـ حدث بعلبك، العاقورة ـ حدث بعلبك، جرد مربين ـ الهرمل، مشمش ـ الهرمل، الهرمل ـ سير الضنية.

يذكر أنه يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد. وفي تفاصيل الأحوال الجوية في اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

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