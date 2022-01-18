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إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

18 - يناير - 2022
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:
عيناتا – الارز
عيون السيمان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا.
يذكر أنه نشر الأب ايلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “هل تعلمون بأن 70% من مساحة لبنان ستتغطى بالثلوج فجر الخميس؟ هذا ما يحضره المنخفض الايسلاندي الذي سيعزز نقطة تمركزه بين اوكرانيا والبحر الاسود صباح الاثنين ويؤثر على المنطقة بموجات قطبية تتزامن مع اكثر من منخفض خلال عشرة ايام تقريبا. الثلوج سوف تتخطى الـ4 امتار فوق ارتفاع 2100 حتى نهاية الشهر”.

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