إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الأرز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مرجحين – مشمش

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق.

يذكر أن الأب إيلي خنيصر المتخصص بعلوم الطقس أوضح ان “الموجة القطبية فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تعمقت، ودخلت لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن الموجات الأقسى برودة فتتدنى درجات الحرارة حتى قبل ظهر الأربعاء لتلامس بقاعاً -5 الى -9 وعلى 1000متر بين -3 و -6 درجات”.

وأضاف: “يتأثر لبنان اليوم الثلاثاء بكتل هوائية رطبة منحدرة من جنوب تركيا ستسبب بتساقط الثلوج فوق الجبال الغربية المطلة على البحر بخاصة فوق الشمال حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر وقد تلامس لبعض الوقت 400 دون تراكمات تذكر”.

تنحسر الموجة القطبية قبل ظهر الخميس ويتأثر لبنان بمنخفض جوّي جديد يومي الخميس والجمعة قادم من بلغاريا وتركيا سيؤدّي الى طقس ماطر وتتساقط الثلوج بغزارة فوق الـ 1300متر، على ان تنحسر الأمطار يوم السبت فترتفع الحرارة يومي السبت والأحد.

وتابع خنيصر: “يعاني لبنان والبلدان المجاورة من سيطرة المرتفع القطبي الذي سيتراجع لأيام عن المنطقة، ولكن يبدو ان ضغطه المرتفع فوق شرق اوروبا سيجدّد النشاط القطبي في 22 آذار، يتزامن ذلك مع اقتراب منخفض جوي عالي الفاعلية قادم من شمال افريقيا وتحديدا الجزائر فتتجدد الكتل القطبية الامر الذي قد يعيد سيناريو الثلوج التي ستتساقط على 800 متر”.