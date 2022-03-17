إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق الجبلية المقطوعة بالثلوج حاليًا هي:

عيناتا – الأرز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مشمش – الهرمل

القبيات – الهرمل

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق

ترشيش – زحلة

جزين – كفرحونة.

وفي هذا المجال، أوضح الأب المتخصص بعلم الطقس إيلي خنيصر ان “الموجة القطبية فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تعمقت، ودخلت لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن الموجات الأقسى برودة فتتدنى درجات الحرارة لتلامس بقاعاً -5 الى -9 وعلى 1000متر بين -3 و -6 درجات

تنحسر الموجة القطبية قبل ظهر الخميس ويتأثر لبنانبمنخفض جوّي جديد يومي الخميس والجمعة قادم من بلغاريا وتركيا سيؤدّي الى طقس ماطر وتتساقط الثلوج بغزارة فوق الـ 1300متر، على ان تنحسر الأمطار يوم السبت فترتفع الحرارة يومي السبت والأحد.