الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

منذ 9 ساعات
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:
عيناتا – الارز.
عيون السيمان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة – حدث بعلبك.
جرد مربين – الهرمل.
الهرمل – سير الضنية.
القموعة – القبيات.
وأضافت أنّ طريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع الآليات باستثناء الشاحنات.

يذكر أنه توقع المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر عبر صفحته على “فيسبوك” أن تتغطى 70% من مساحة لبنان بالثلوج فجر الخميس.

وقال: “هذا ما يحضره المنخفض الايسلاندي الذي سيعزز نقطة تمركزه بين اوكرانيا والبحر الاسود صباح الاثنين ويؤثر على المنطقة بموجات قطبية تتزامن مع أكثر من منخفض خلال عشرة أيام تقريباً. الثلوج سوف تتخطى الـ4 امتار فوق ارتفاع 2100 حتى نهاية الشهر”.

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