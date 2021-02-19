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إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

19 - فبراير - 2021
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا الارز
– كفردبيان حدث بعلبك
– عيون السيمان حدث بعلبك
– المنيطرة حدث بعلبك
– فالوغا زحلة ضهور الشوير
– العاقورة حدث بعلبك
– جرد مربين الهرمل
– شبعا عين عطا
– تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة
– معاصرالشوف كفريا
– القبيات الهرمل

وأفادت أن طريق عام جزين كفرحونة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد. أما طريق مرج الزهور راشيا سالكة امام كل المركبات.

أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط على عكس طريق ترشيش زحلة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

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