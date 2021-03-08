الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال

9 - مارس - 2021
قطع الطرقات

قطع الطرقات

A A A
طباعة المقال

بعد يوم الغضب الشعبي الذي اجتاح لبنان من الشمال حتى أقصى الجنوب، لا تزال الطرقات في مناطق مختلفة مقفلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي المجنون الذي وصلنا إليه بسبب رزمة الحكام الذين أفسدوا كل ما في الدولة.

إلى ذلك، الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:
كوسبا مفرق رشدبين
النخلة مفرق البترومين
البداوي / اكومي
البالما
التبانة
المحمرة
العبدة
كوشا
حلبا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة
بالتفاصيل.. إليكم ما تقرر بعد اجتماعات رابطة موظفي الإدارة ووزير العمل
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الوزير الحلبي: من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة!
إضراب الادارات العامة
موظفو الإدارة العامة: مستمرون بالإضراب المفتوح

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
النازحون السوريون
خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟