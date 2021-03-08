إليكم الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال

بعد يوم الغضب الشعبي الذي اجتاح لبنان من الشمال حتى أقصى الجنوب، لا تزال الطرقات في مناطق مختلفة مقفلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي المجنون الذي وصلنا إليه بسبب رزمة الحكام الذين أفسدوا كل ما في الدولة.

إلى ذلك، الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

كوسبا مفرق رشدبين

النخلة مفرق البترومين

البداوي / اكومي

البالما

التبانة

المحمرة

العبدة

كوشا

حلبا.