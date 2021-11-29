إليكم الطرقات المقطوعة في المناطق اللبنانية

تشهد مناطق لبنانية عدّة احتجاجات وإقفال طرق جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وشمالاً، قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين والطرقات الفرعية بالكامل، وأقفلت جميع المسارب المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس بالسيارات والإطارات والحجارة الباطونية.

كذلك قطعت الطرق التالية: الأوتوستراد البحري البداوي، طريق عام شكا -الهري، الطريق الرئيسية وسط بلدة البيرة -عكار، بولفار طرابلس المدخل الجنوبي لجهة البحصاص، الطريق الدولية في المنية مقابل بنك البحر المتوسط، أوتوستراد الكورة طرابلس عند مفرق الهيكلية.

وقطع الجيش الأوتوستراد في طرابلس عند دوار أبو علي وحول السير باتجاه الميناء والبالما.

وضمن نطاق بيروت، الطرقات المقطوعة:

وسط ‎بيروت أمام مسجد الأمين.

‎الكولا باتجاه صائب سلام.

‎الكولا باتجاه الجامعة العربية.

‎عمر بيهم.

‎قصقص.

‎كورنيش المزرعة.

تقاطع ‎غانا الأسد.

‎البربير باتجاه العدلية.

صائب سلام تقاطع الرفاعي.

صائب سلام مقابل العقاد.

جادة الاسد بالاتجاهين.