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إليكم القرارات التي قد تُتّخذ غداً بشأن الإقفال العام في لبنان

4 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 9:24 مساءً
الإقفال العام في لبنان

الإقفال العام في لبنان

Mtv
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اشارت معلومات صحفية الى أنّ اجتماع لجنة متابعة الإجراءات الوقائيّة الخاصة بكورونا المنتظر غداً سبقته لقاءات واتصالات تحضيريّة لوضع مخطط أوّلي يطرح غداً على اللجنة مجتمعة.

وفي ما يلي بعض الاقتراحات:
– الابقاء على الاقفال ومنع التجول سيكون محصوراً بالمنصة فقط، مع تدقيق مشدد هذه المرة للتخفيف عن القوى الامنية.
-سيتم فتح بعض الصناعات فقط لان المستشفيات لم تلتقط انفاسها بعد.
-المطاعم لن تفتح في هذه المرحلة.
سيتمّ تقييم الوضع بعد أسبوعين لاتخاذ القرار بشأن التشدّد أكثر أو العودة عن الاقفال وفق اعداد كورونا.
هذه التوصيات تبقى توصيات ترفع الى اللجنة الوزارية لتأخذ بدورها القرار في الاجتماع الذي ستعقده بعد ظهر الجمعة.

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