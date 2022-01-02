الأحد 29 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 2 يناير 2022 |
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إليكم المؤسسات المخالفة للإجراءات الوقائية.. والتدابير المتخذة بحقها

منذ ساعتين
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بيان جاء فيه:

“في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم اعتباراً من الساعة 7:00 من تاريخ 1-1-2022 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 2-2-2022، تسطير 52 محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 11 محضرا في بيروت و41 في باقي المناطق.
وأضاف، “هذا وتم إقفال مؤسستين إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير”.

ولفت البيان إلى أنه، “ويؤكد الوزير مولوي استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية 9-2-2022 .

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