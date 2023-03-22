الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية"

منذ ساعة واحدة
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

بدعوة من رئيس مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال، عقدت الهيئة التنفيذية للرابطة والمنتخبة لدورة 2023-2025 جلسة لانتخاب رئيس الهيئة ونائبه اضافة إلى مسؤولي الأمانات. ترأس الجلسة كبير السن د. بيار رزوق، وتولت أعمال أمانة السر الدكتورة شذا الأسعد. وقد جاءت النتائج على الشكل الاتي:

د. أنطوان شربل رئيساً، د. مجتبى مرتضى نائباً للرئيس، د. يحيا الربيع أميناً للسر، د. أيمن يوسف أميناً للصندوق، د. عماد مراد أميناً للإعلام، د. زاهر عبد الخالق أميناً للشؤون الخارجية، د. وداد الديك أميناً للعلاقات العامة، د. بيار رزوق مندوبا لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، والدكاترة محمد العاكوم، سعيد حسين، ندى ابو علي، دانيال القطريب، عماد شمعون، شذا الأسعد ومحمد صدر الدين حجازي أعضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي
    أسعار المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات
    توقيف - تعبيرية
    "الشقّور" بقبضة قوى الأمن

    الأكثر قراءة

    بيكيه وشاكيرا
    بالفيديو.. خلاف كبير بين شاكيرا ووالدة بيكيه وسط الشارع
    بالفيديو.. تفاعل كبير بعد طرح البرومو التشويقي لبرنامج "رامز نيفر إند"
    أسعار المحروقات
    جدول ثالث لأسعار المحروقات... إليكم التسعيرة الجديدة