إليكم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية"

بدعوة من رئيس مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال، عقدت الهيئة التنفيذية للرابطة والمنتخبة لدورة 2023-2025 جلسة لانتخاب رئيس الهيئة ونائبه اضافة إلى مسؤولي الأمانات. ترأس الجلسة كبير السن د. بيار رزوق، وتولت أعمال أمانة السر الدكتورة شذا الأسعد. وقد جاءت النتائج على الشكل الاتي:

د. أنطوان شربل رئيساً، د. مجتبى مرتضى نائباً للرئيس، د. يحيا الربيع أميناً للسر، د. أيمن يوسف أميناً للصندوق، د. عماد مراد أميناً للإعلام، د. زاهر عبد الخالق أميناً للشؤون الخارجية، د. وداد الديك أميناً للعلاقات العامة، د. بيار رزوق مندوبا لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، والدكاترة محمد العاكوم، سعيد حسين، ندى ابو علي، دانيال القطريب، عماد شمعون، شذا الأسعد ومحمد صدر الدين حجازي أعضاء.