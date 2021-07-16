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إليكم بعض الإرشادات خلال موجة الحر في الأيام المقبلة

16 - يوليو - 2021
طقس حار

طقس حار

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أعلن رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، ان لبنان بدأ من اليوم التاثر بموجة حار شديدة قادمة من شمال افريقيا وتكون ذروتها بعد يوم الاحد المقبل وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء وتبدأ بالانحسار يوم الاربعاء المقبل، وتصل درجات الحرارة في البقاع الى ما يزيد عن 40 درجة مئوية.

ووزعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عدة ارشادات تتعلق بالتحضر والتعامل مع موجة الحر، وطالبت المزارعين بالاسراع بحصاد القمح والشعير في مختلف مناطق البقاع وذلك تخوفا من احتمال نشوب حرائق في ظل موجة الحر التي تشتد اليوم نهار الجمعة 16 تموز وتستمر لغاية الاربعاء المقبل، بحيث تلامس درجات الحرارة في البقاع 40 درجة مئوية مع نسبة رطوبة متدنية، ما يسهل حدوث الحرائق عموما وفي حقول القمح والشعير خصوصا.

وفي ظل أزمة المحروقات المستمرة، نبهت المصلحة السائقين الى الامتناع عن وضع غالونات البنزين في صندوق السيارة مما قد يتسبب بحدوث حريق.

وحذرت المصلحة في ظل موجة الحر من شرب المياه التي يعمد السائقون الى تأمينها في السيارات، علما ان هذه المياه لا تعود صالحة للشرب بمجرد تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

كما توجهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المزارعين بما يلي:

1- ضرورة زيادة عدد وكميات مياه الري وذلك بسبب زيادة الجهد المائي لدى جميع النباتات
2- الري صباحا ومساء وليس خلال فترة الظهر للتقليل من تبخر المياه
3- اذا كان بالامكان ري حقول الزيتون ما يساعد في الحفاظ على موسم جيد خلال فصل الخريف.
4- عدم رش الادوية الزراعية وعدم التسميد في ظل موجة الحر.

كما طالت ارشادات المصلحة مربي الدواجن واصحاب البيوت البلاستيكية وطلبت منهم ضرورة العمل على حسن تهوئة المزارع والبيوت البلاستيكية وذلك لمنع اختناق الدواجن واحتراق النبات.

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