إليكم بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء... هل يحضر سلام؟

أفادت معلومات “الجديد” بأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأكد له حضوره جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع.

كما أشارت المعلومات إلى أن الامانة العامة وضعت جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء والتزمت ببند الطاقة حتى الآن وفق رغبة وزراء حزب الله.

وقال: “هناك بنود على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بنفاد مخزون القمح وميزانية لوزارة التربية وأخرى لقطاع الصحة وسيبقي ميقاتي على هذه البنود معلقة لاستكمالها في جلسة أخرى إذا لم حسم مسألة الكهرباء هذا الأسبوع”.

وأضافت المعلومات أن “وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يتجه الى اعلان مبادرة تتعلق بمرسوم جوال حول خطة الكهرباء وقّع عليه حتى الان 8 وزراء”.