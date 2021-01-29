إليكم بيان الجيش حول الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس

أعلنت قيادة الجيش أنه “بتاريخ 28 / 1 / 2021، أوقفت دورية من الجيش ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا يتواجدون داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يُشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور ما أدّى إلى احتراقه.”

وأشارت في بيان الى أن “قوة من الجيش أوقفت في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية.”

وأوضحت أن الجيش كان قد انتشر في أنحاء مدينة طرابلس كافة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وقد أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جرّاء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس، مؤكدةً أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وجدّدت قيادة الجيش التأكيد على أنّ الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية. وإذ أكدت احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، حذّرت المخلّين بالأمن أنّه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

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