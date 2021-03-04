إليكم تاريخ انطلاق بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الأولى

قررت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني لكرة السلة في جلستها المنعقدة في 3 آذار 2021 ، وبسبب الإبقاء على قرار إقفال الملاعب المغلقة حتى 22 آذار الجاري، تحديد يوم 26 آذار موعداً لإنطلاق بطولة لبنان للدرجة الأولى – رجال لموسم 2020-2021 ، على أن تستفيد الأندية خلال هذه الفترة ولحين بدء البطولة من إمكانية التمارين وفق الإجراءات التدابير المبلغة اليكم سابقاً.

كما نطلب من حضراتكم تعيين طبيب أو فيزيائي ليكون على تنسيق دائم مع اللجنة الطبية التابعة للإتحاد، ولتكون مهامه التأكد من تطبيق الإجراءات خلال التمارين والمباريات بحسب الإرشادات الصحية، وإبلاغ الأمانة العامة بإسمه في أقرب وقت ممكن.