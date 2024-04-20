إليكم تدابير السير المتخذة ليوم غد الأحد بسبب "سباق السّرعة الأوّل"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بيانًا يفيد بإقامة “سباق السّرعة الأوّل” في بيروت يوم غد الأحد الموافق 21-4-2024.

يبدأ السباق في الساعة السادسة والنصف صباحًا ويتبع المسار التالي: ابتداءً من نفق “جورج حدّاد” متجهًا إلى تقاطع القاعدة البحريّة يمينًا نحو جادّة شارل الحلو (محطّة التّسفير)، ثم يتجه يمينًا من أمام “سوبر ماركت الربيع” ومبنى الجمارك نحو شارع الجمارك، ثم يتجه يمينًا مقابل “فرن أبو عيسى”، ويعود باتجاه شارل الحلو وصولًا إلى تمثال المُغترب، حيث يتجه بعدها المشاركون يسارًا نحو مدخل مرفأ بيروت “رقم 3″، ويعودون باتجاه القاعدة البحريّة مرة أخرى ويتجهون إلى مدخل نفق “جورج حدّاد”.

وتتضمن التدابير المتخذة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي منع وقوف السيّارات على جانبي مسار السّباق اعتبارًا من السّاعة 18:00 من تاريخ اليوم 20-4-2024، وحتى انتهاء السّباق، بالإضافة إلى منع مرور السّيارات اعتبارًا من الساعة 05:00 صباحًا يوم الأحد 21-4-2024، وحتى انتهاء السّباق.

وأهابت المديرية بالمواطنين بأخذ العلم والامتثال لتوجيهات وإرشادات قوى الأمن الداخلي ولعلامات السير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، من أجل الحفاظ على السّلامة العامّة وتسهيل حركة المرور.