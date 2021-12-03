إليكم تسعيرة اشتراكات المولدات في صيدا عن "تشرين الثاني"

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا صادراً عن البلدية أعدته لجنة عدالة وتوزيع وشفافية المحروقات في صيدا جاء فيه:

أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذية “للديجنتير” المقطوع عن شهر تشرين ثاني 2021 هو /3900/ ل . ل ، أي مليون وخمسمائة ألف ل.ل. حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

6 صباحا – 8 صباحا / من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً – 1 فجراً.

ثانيا: التأكيد على التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات أي 6502 ل.ل. عن كل كيلو واط ساعة . وعلى صاحب المولد اصدار فاتورة مفصلة للمشترك.

ثالثا: عدم استيفاء رسم 10% من المشتركين الخاص بالمناطق المرتفعة والمتباعدة ، وذلك لعدم مطابقته مع جغرافية صيدا ومنطقتها.

رابعاً: التأكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد ، وعلى كل مواطن لا يستجيب صاحب المولد لطلبه بتركيب عداد ، اعلام البلدية بذلك .

خامساً: ستمتنع البلدية عن اصدار التسعيرة للديجانتير المقطوع مع بداية العام الجديد، وسيعتبر بعد ذلك بأن الديجانتير الموضوع هو بالتوافق بين المشترك وصاحب المولد .