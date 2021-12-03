الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تسعيرة اشتراكات المولدات في صيدا عن "تشرين الثاني"

3 - ديسمبر - 2021
بلدية صيدا

بلدية صيدا

A A A
طباعة المقال

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا صادراً عن البلدية أعدته لجنة عدالة وتوزيع وشفافية المحروقات في صيدا جاء فيه:

أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذية “للديجنتير” المقطوع عن شهر تشرين ثاني 2021 هو /3900/ ل . ل ، أي مليون وخمسمائة ألف ل.ل. حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

6 صباحا – 8 صباحا / من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً – 1 فجراً.

ثانيا: التأكيد على التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات أي 6502 ل.ل. عن كل كيلو واط ساعة . وعلى صاحب المولد اصدار فاتورة مفصلة للمشترك.

ثالثا: عدم استيفاء رسم 10% من المشتركين الخاص بالمناطق المرتفعة والمتباعدة ، وذلك لعدم مطابقته مع جغرافية صيدا ومنطقتها.

رابعاً: التأكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد ، وعلى كل مواطن لا يستجيب صاحب المولد لطلبه بتركيب عداد ، اعلام البلدية بذلك .

خامساً: ستمتنع البلدية عن اصدار التسعيرة للديجانتير المقطوع مع بداية العام الجديد، وسيعتبر بعد ذلك بأن الديجانتير الموضوع هو بالتوافق بين المشترك وصاحب المولد .

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    إحباط عملية تهريب أشخاص وتوقيف أعضاء الشبكة في الصرفند
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    العلم اللبناني
    لتسهيل التأليف: مَن أوصل لبنان الى الانهيار ليس أهلاً لإنقاذه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات