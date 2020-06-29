إليكم “تسعيرة الدولار” لليوم الاثنين بحسب ​نقابة الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين، في بيان توجّهت فيه الى “شركات ومؤسسات الصرافة في نقابة الصرافين”، أن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الاثنين 29-6-2020 وبهامش متحرك هو بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3950 كحد أقصى”.

ويعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، فثورة 17 تشرين الأول التي طالبت بحكومة إنقاذ وطني حيادية مؤلفة من اختصاصيين تعمل على إيجاد حلول سريعة للأزمتين المالية والاقتصادية، قابلتها الطبقة السياسية الحاكمة والتي تقف عاجزة عن إنتاج حكومة جديدة تضع خططا سريعة للحد من تردي الوضع الاقتصادي.

لبنان الذي تثقل كاهله القيمة المرتفعة للدين العام، دخل في الفوضى الاقتصادية.

في سياق متصل، تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد والتدهور بسرعة فائقة، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

توازياً، قدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت في السوق السوداء إلى أكثر من 7000 ليرة، إلى حد إعداد هذا الخبر، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجؤوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب فبادلتهم السلطة بالضرب المبرح والتعدي على الصحافيين والمصورين لمنعهم من نقل ماذا يحدث على الأرض بكل شفافية.