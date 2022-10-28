إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، أنّ “السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصّة عن شهر تشرين الأوّل هو: 17,381 ليرة لبنانيّة ‏عن كلّ كيلواط ساعة‎”.‎

وأوضحت في بيان، أنّ “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر‎:‎

‎- ‎قدرة 5 أمبير: 125,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة‎ X 17,381 ‎ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة‎.‎

‎- ‎قدرة 10 أمبير: 245,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة‎ X 17,381 ‎ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة‎.‎

ولفتت الوزارة، إلى أنّ “للمشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر‎:‎

‎- ‎قدرة 5 أمبير: 120,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة‎ X 19,119 ‎ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة‎.‎

‎- ‎قدرة 10 أمبير: 240,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة‎ X 19,119 ‎ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة‎.‎

‎* ‎تُضاف 120,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تسعيرة العدّادات لكلّ 5 أمبير إضافي‎”.‎

وأشارت إلى أنّ “هذه التّعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأوّل البالغ 860,700 ‏ل.ل، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافّة، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها. وقد أخذنا بالاعتبار ‏وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطّة الوقود ولغاية المولّد”. وبيّنت “أنّها تأخذ بالاعتبار في احتساب ‏مكوّنات أساسيّة فيها، ككلفة الزّيوت والفلاتر وتهالك المولّد المعدّل الوسطي الشّهري لسعر الدولار في السّوق الموازي الّذي بلغ ‏‏38,990 ل.ل‎”.‎

وذكرت الوزارة أنّ “هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ ‏وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، في شأن اتّخاذ التّدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولّدات الخاصّة، ‏واستنادًا إلى آليّة التّطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة والدّاخليّة والاقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت ‏مسؤوليّة وزارة الطّاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر‎”.‎

ودعت أصحاب المولّدات إلى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزاميّة تركيب العدّادات، وهي ستجري دراسةً موثّقةً ‏بهذا الصّدد في الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلّبات أسعار الصّرف والوضع ‏الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؛ مع الأخذ بالاعتبار متطلّبات أصحاب المولدات الخاصة‎”.‎

كما أفادت بـ”أنّها أرسلت إلى وزارتَي الدّاخليّة والاقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شهر تشرين الأوّل 2022، للقيام بالمقتضى بحسب آليّة ‏الضّبط المشتركة”. ولفتت إلى أنّ “بما يختصّ بالمصاعد والأقسام المشتركة الّتي تشترك بقدرات ثلاثيّة الأطوار‎ (Triphase)‎، ينبغي ‏على صاحب المولّد احتساب الشقّ الثّابت من التّسعيرة على أساس قدرة الطّور الواحد‎ (monophase)”. ‎وشرحت أنّ “على سبيل ‏المثال، إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3‏x15 ‎أمبير، يُحتسب الشقّ الثّابت على أساس قدرة 15 أمبير ‏وليس 45 أمبير، أي 365,000 ليرة وليس 1085,000 ليرة‎”.‎